Lajmet e fundit
Yaya Toure është shumë pranë një arritjeje historike në UEFA Champions League.
Legjenda e futbollit nga Bregu i Fildishtë, tashmë në rolin e trajnerit të Slovan Bratislavës, përballet sonte me Paris Saint-Germainin në Ligën e Kampionëve.
Nëse e drejton Slovan Bratislavën në këtë ndeshje, Toure pritet të bëhet trajneri i parë afrikan në historinë e Champions League.
Ish-mesfushori i Manchester Cityt ka marrë drejtimin e klubit sllovak dhe tani është vetëm një hap larg shënimit të emrit të tij në historinë e kompeticionit më prestigjioz evropian për klube.