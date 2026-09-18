Lajmet e fundit
Ylli i Barcelonës dhe Spanjës, Lamine Yamal, ka thënë se e meriton të fitojë Topin e Artë për sivjet.
“Edhe nëse Anglia do ta kishte fituar Kupën e Botës, prapë do të thosha që unë dhe [Kylian] Mbappe jemi qartazi dy lojtarët më të mirë në botë”, ka thënë Yamali.
“Mbappe luan për Real Madridin...dhe unë për Barcelonën, prandaj kemi rivalitet direkt, por unë e kam tejkaluar për sa u përket trofeve”.
“Si lojtari më i mirë në botë, mendoj se jemi unë dhe Mbappeja por mendoj që unë e meritoj Topin e Artë këtë vit”.
Spanjolli arriti sivjet të fitojë La Ligën me katalunasit dhe Kupën e Botës me Spanjën.