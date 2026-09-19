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Lamine Yamal ka thënë se njerëzit po mendojnë se tash pasi ka fituar edhe Kupën e Botës dhe atë të Evropës, ai më nuk ka ambicie për t’i fituar shumëfish ato.
Mirëpo, talenti spanjoll insiston se është pikërisht ambicia që e karakterizon atë.
“Njerëzit mendojnë se, meqenëse i kam fituar tashmë Kupën e Botës, Kampionatin Evropian dhe LaLigën, nuk dua të fitoj tri Kupa Bote dhe pesë Liga të Kampionëve”, ka thënë Yamali për Movistar.
“Ju siguroj se ambicia është ajo që e kam më shumë se çdo gjë tjetër”.