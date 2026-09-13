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Ish-finalistja e Big Brother VIP Kosova, Xhuliana Nura, është në pritje të lindjes së binjakëve të saj.
Ajo prej disa ditësh ndodhet në spital, teksa po pret momentin e lindjes. Gjatë kësaj kohe, Xhuliana ka qenë aktive në rrjetet sociale, duke ndarë momente nga përditshmëria me ndjekësit e saj.
Në postimin e fundit, ajo ka treguar se i ka marrë malli për qenushin e saj, Creammy.
Xhuliana ka publikuar një fotografi të mëhershme me të, ndërsa krahas saj ka shprehur dashurinë dhe mallin për të.
“Të dua Creammy”, është shprehur ajo në mbishkrimin e fotografisë./Klankosova.tv