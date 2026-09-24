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Ish-finalistja e Big Brother VIP Kosova, Xhuliana Nura, ka ndarë një mesazh emocionues me ndjekësit e saj, duke lënë të kuptohet se po përjeton një nga periudhat më të veçanta të jetës së saj.
Në një postim të fundit, Nura ka përcjellë fjalë shprese, besimi dhe durimi, teksa është në pritje të binjakëve.
“Besoni edhe atëherë kur rruga duket e gjatë. Ajo që është e shkruar për ju do të gjejë rrugën drejt jush. Dhe kur të vijë dita, do ta kuptoni pse çdo pritje, çdo lot dhe çdo lutje ia ka vlejtur”, ka shkruar ajo./Klankosova.tv