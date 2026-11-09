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Xhiroja e tetë e Superligës së Kosovës në basketboll solli super ndeshje dhe emocione të shumta në fundjavë.
Ylli e sfidoi ballëlartë liderin që kryesonte tabelën, duke shënuar fitore bindëse ndaj tij me rezultat 105:86.
Suharekasit treguan paraqitje shumë të mirë në këtë përballje ndaj Bashkimit, me një kontroll të lojhës dhe rezultatit.
Te Ylli, më i dalluari ishte Davontrey Thomas, i cili realizoi “double-double” me 25 pikë e dhjetë kërcime, duke dhënë kontribut të rëndësishëm në triumfin e skuadrës së tij.
Në anën tjetër, te Bashkimi u dallua Shannon Shorter me 26 kërcime, ndërsa Divine Myles shtoi 23 pikë, por paraqitja e tyre nuk ishte e mjaftueshme për të shmangur humbjen.
Ekipi nga Suhareka numëron pesë fitore e tri humbje pas tetë xhirosh, kurse skuadra prizrenase gjashtë fitore e dy humbje.
Edhe Kampionët në fuqi, pa problem e tejkaluan Rahovecin,
Trepça triumfoi ndaj Rahovecit me rezultat 92:58.
“Xehetarët” dominuan takimin nga fillimi deri në fund, ndërsa Vreshtarat nuk arritën t’iu bëjnë ballë.
Më i dalluari te ekipi mitrovicas ishte Kenneth Hasbrouck, i cili e përfundoi ndeshjen me 19 pikë.
Trepça ka gjashtë fitore e dy humbje, kurse Rahoveci 029 dy fitore e gjashtë humbje.
Në këtë xhiro u shënua edhe një rikthim spektakolar i Sigal Prishtinës ndaj Pejës.
Prishtrinasit shënuan fitore dramatike në udhëtim ndaj Pejës me rezultat 79:80. Një trepikësh i Arbër Sinanit në sekondën e fundit i siguroi kryeqytetasve fitoren në derbin e vjetër të basketbollit kosovar.
Kjo ishte fitorja e parë e Sigal Prishtinës ndaj Pejës këtë sezon.
Edhe ekipi tjetër nga Prishtina, Bora, arriti të fitojë në udhëtim ndaj Vëllaznimit me rezultat 79:72.
Dy minuta e 35 sekonda para përfundimit, rezultati ishte i barabartë 67:67, por Bora u tregua më e saktë në momentet vendimtare, duke realizuar 12 pikë kundrejt pesë të vendasve për të siguruar fitoren. /Klankosova.tv