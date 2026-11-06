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Dukagjini dhe Llapi do të përballen sot në kuadër të xhiros së 13-të të Albi Mall Superligës së Kosovës në futboll.
Ndeshja, që është e para e kësaj xhiroje, do të zhvillohet me fillim nga ora 17:00, ndërsa të dyja skuadrat hyjnë në këtë përballje me objektiva të ndryshëm.
Dukagjini renditet në pozitën e gjashtë në tabelë, me 18 pikë të grumbulluara pas 12 ndeshjeve të zhvilluara.
Në anën tjetër, Llapi po kalon një sezon të vështirë dhe ndodhet në vendin e nëntë, me vetëm pesë pikë të fituara deri më tani.
Për skuadrën nga Klina, fitorja do të ishte një mundësi për t'u afruar me kreun e tabelës, ndërsa llapjanët synojnë të marrin pikë të rëndësishme në përpjekje për t'u larguar nga fundi i renditjes.
Ndeshja transmetohet ekskluzivisht në kanalet e sportit të platformës televizive Artmotion.