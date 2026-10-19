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Xhiroja e 10-të e Superligës së Kosovës në futboll, përmbyllet sot me dy ndeshje që pritet të jenë mjaft interesante.
Në Suharekë, Ballkani e pret në konak Prishtinën.
Ky duel transmetohet direkt në kanalin Sport 1, të Artmotion me fillim nga ora 14:00.
Derisa një përballje mjaft e fortë pritet të jetë edhe ajo mes Dukagjinit dhe Drenicës.
Loja nis me fillim nga ora 18:00 me transmetim drejtpërdrejtë në kanalin Sport 2.
Prishtina hyn në këtë ndeshje nga pozita e dytë me 20 pikë, por ka zhvilluar vetëm tetë ndeshje. Me një fitore eventuale, kryeqytetasit do të barazonin me pikë liderin Malisheva, që ka 23 pikë nga dhjetë ndeshje.
Në anën tjetër, Ballkani renditet në pozitën e gjashtë me 13 pikë dhe kërkon të rikthehet te rezultatet pozitive pas humbjes 1:0 nga Drita në xhiron e kaluar. Skuadra nga Suhareka ka nevojë për pikë për t'iu afruar ekipeve të kreut dhe për të mos lejuar që distanca me rivalët të thellohet.
Prishtina vjen pas barazimit 1:1 me Malishevën, ndërsa në tri ndeshjet e fundit kampionale ka regjistruar një fitore dhe dy barazime. Përballja me Ballkanin paraqet një test të rëndësishëm për kryeqytetasit, të cilët synojnë ta vazhdojnë serinë pa humbje në kampionat.
Ndeshja Ballkani–Prishtina është planifikuar të nisë në orën 14:00.
Në ndeshjen tjetër, Dukagjini e pret Drenicën në Klinë, në një përballje ku vendasit synojnë ta shfrytëzojnë terrenin e tyre për të vazhduar me rezultate pozitive.
Dukagjini renditet në pozitën e pestë me 16 pikë, ndërsa Drenica është e shtata me dhjetë pikë para kësaj ndeshjeje. Fitorja do t'u ndihmonte të dyja skuadrave në objektivat e tyre për këtë edicion.
Skuadra klinase vjen pas fitores 1:0 ndaj Vushtrrisë dhe synon ta shfrytëzojë këtë rezultat për të vazhduar ngjitjen në tabelë. Dukagjini ka treguar qëndrueshmëri në ndeshjet e fundit, sidomos në aspektin defensiv.
Drenica, në anën tjetër, kërkon reagim pas humbjes 3:0 nga Gjilani. Skuadra nga Skenderaj do të synojë të rikthehet te pikët për të mos humbur kontaktin me ekipet që e paraprijnë në renditje.