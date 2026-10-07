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Granit Xhaka është rikthyer në stërvitje me Sunderlandin dhe pritet të jetë i gatshëm për sfidën e radhës në Premier League.
Xhaka nuk ishte pjesë e angazhimeve me Kombëtaren gjatë ditëve të fundit, ndërsa tani fokusi i tij është te klubi anglez.
Sunderland të shtunën përballet me Brightonin, në kuadër të javës së gjashtë të kampionatit.
Ekipi i tij deri më tani ka marrë vetëm katër pikë në pesë ndeshje dhe synon të rikthehet te rezultatet pozitive, transmeton Klankosova.tv.
Prania e kapitenit shqiptar pritet të jetë një shtysë e rëndësishme për skuadrën në këtë përballje.