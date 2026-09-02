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Granit Xhaka u bë viral teksa dhuroi momente argëtuese në intervistën e fundit për "Sky Sports".
Xhaka i cili ishte pjesë e një formati të veçantë ku kishte përball legjendën e Liverpoolit, Jamie Carragher për njohuri të futbollit në sfidën e quajtur "Player vs Pundit".
Në intervistë teksa Xhaka kishte dilema rreth pyetjes ku opsion përgjigjje ishte edhe "Special One", ai kërkoi të telefononte portugezin.
Pasi mori lejën nga moderatorja, Xhaka telefonoi Mourinhon, por trajneri i Real Madridit nuk u përgjigj teksa ky moment u pa si spontan dhe argëtues.