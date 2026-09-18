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Xavi Hernandez ka publikuar listën e parë si përzgjedhës i Kombëtares së Holandës, duke ftuar për herë të parë Gjivai Zechiel dhe Ruben van Bommel për ndeshjet e ardhshme të Ligës së Kombeve.
Zechiel, 22-vjeçar, ka impresionuar në javët e para të sezonit me Feyenoordin, duke shënuar pesë gola dhe duke dhuruar tri asistime në shtatë ndeshje në Eredivisie.
Edhe Ruben van Bommel ka bërë paraqitje të mira pas rikthimit nga një dëmtim i rëndë në gju. Ai ka realizuar dy gola dhe dy asistime në gjashtë ndeshje, transmeton Klankosova.tv.
Në listë është rikthyer kapiteni Virgil van Dijk, i cili do të ketë mundësinë të punojë për herë të parë me Xavin, të emëruar trajner i “Oranjës” në gusht.
Mungesa kryesore është Memphis Depay. Golashënuesi më i mirë në historinë e Holandës u rikthye te Corinthians në gusht, por nuk ka shënuar në gjashtë paraqitje.
Lista e Holandës:
Xavi’s first squad! 🇳🇱— OnsOranje (@OnsOranje) September 18, 2026
First call-up for Ruben & Gjivai! 🦁 pic.twitter.com/gd1JcOLQOe