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Trajneri Xabi Alonso ka folur për situatën e Estevão, duke pranuar se talenti brazilian dëshiron të ketë më shumë minuta në fushën e lojës dhe se aktualisht mund të mos jetë plotësisht i kënaqur me rolin e tij në skuadër.
“E kuptoj situatën e tij dhe jam i sigurt se mund të jetë më i lumtur. Ai dëshiron të luajë”, u shpreh Alonso, duke treguar mirëkuptim për dëshirën e futbollistit për të pasur më shumë hapësira.
Megjithatë, trajneri është i bindur se Estevão do t'i ketë mundësitë e tij për të treguar vlerat. “Jam i sigurt se Estevão do t'i ketë momentet e tij. Kjo është përgjegjësia ime. Në fund, u detyruam të bënim zëvendësime të caktuara për shkak të rrethanave”, deklaroi Alonso.