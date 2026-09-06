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Një tjetër kritikë e ashpër ndaj presidentit serb Aleksandar Vuçiq ka ardhur nga Shtetet e Bashkuara, në një kohë kur Serbia po përgatitet për zgjedhje të parakohshme parlamentare dhe partia në pushtet atje e ka propozuar Vuçiqin si kandidat për kryeministër.
Kongresisti republikan amerikan Joe Wilson, përmes një postimi në platformën “X”, e ka akuzuar këtë të fundit, se po tenton të ruajë kontrollin mbi pushtetin duke kaluar nga posti i presidentit në atë të kryeministrit, transmeton Klankosova.tv.
“Vuçiq po përpiqet të kalojë nga president në kryeministër, në mënyrë që të vazhdojë sundimin e tij autoritar dhe të korruptuar mbi Serbinë edhe për shumë vite të tjera – pikërisht këtë bëri edhe krimineli i luftës, Putini! Serbët meritojnë zgjedhje të lira dhe të drejta”, ka shkruar Wilson.