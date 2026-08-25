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Golden State Warriors kanë bërë një tjetër lëvizje në offseason, duke arritur marrëveshje me Brandon Williams.
Sipas Shams Charania të ESPN, Brandon Williams do t’i bashkohet Warriors me një kontratë 1-vjeçare, në vlerën 2.6 milionë dollarë.
Williams vjen pas një sezoni të mirë me Dallas Mavericks, ku luajti 66 ndeshje dhe regjistroi mesatarisht 13 pikë, 3.9 asistime dhe 22.2 minuta për takim. 26-vjeçari u dallua për aftësinë për të krijuar aksione dhe për të dhënë kontribut nga stoli.
Për Golden State, Williams pritet të shtojë thellësi, energji dhe krijimtari në prapavijë, duke i dhënë skuadrës një tjetër opsion përkrah Steph Curryt. Kontrata njëvjeçare e bën gjithashtu marrëveshjen një lëvizje me rrezik relativisht të ulët për Warriors.
Afrimi i Williams është pjesë e strategjisë së Golden State për të ndërtuar më shumë thellësi rreth bërthamës aktuale, në vend që të hyjë domosdoshmërisht në një tjetër blockbuster. Warriors vazhdojnë kështu të plotësojnë rosterin për sezonin 2026/27, me Williams si një nga përforcimet e fundit./Klankosova.tv