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Tensione janë shënuar në mbledhjen e Komisionit për Ekonomi, pas propozimit që raportimi i anëtarëve të Autoritetit të Konkurrencës të largohet nga rendi i ditës.
Deputetët e Vetëvendosjes kanë votuar që të hiqet kjo pikë, ndërsa kundër votuan Mërgim Lushtaku, Ermal Sadiku, Janina Ymeri dhe Burim Ramadani.
Ata kanë lëshuar mbledhjen, bashkë me kryetarin e Komisionit, deputetin e PDK-së, Arben Mustafa, raporton Klankosova.tv
Sadiku e quajti këtë situatë si "çmenduri".
Ishte Lushtaku ai që paraprakisht tha se Komisioni e ka obligim të marrë raportim nga Autoriteti i Konkurrencës.
“E kemi obligim me marrë raportim nga Autoriteti i Konkurrencës. Fatkeqësisht, e kemi edhe një shkresë nga zyrtarë publikë që punojnë aty, që tregojnë për gjendjen që është kriju. Na kemi përgjegjësi publike, nëse ju doni me ikë, në këtë mes, qenkit edhe ju. Nëse ju i ikni përgjegjësisë, e shoh që ju jeni bashkëpërgjegjës dhe po doni me mshef krimin. Le të vjen Autoriteti i Konkurrencës.”
E deputeti i VV-së, Ilir Kërçeli deklaroi se s'munden që ta detyrojnë kryetaren që të shkojë në raportim.
“Çka tha zoti Lushtaku është e vërtetë. Kryesuesja nuk po na vjen në raportim, nuk mujmë më urdhru me ardhë. Pajtohem që s’o tu ardhë, e ka obligim me ardhë. A i shkarkojmë o burra?!. S’është faji jonë që s’po vinë në raportim.”