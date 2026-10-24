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Ndeshja e xhiros së 11-të kampionale në Albi Mall Superligë mes Vushtrrisë dhe Ballkanit në program për tu luajtur sot nga ora 14:00 në stadiumin "Zahir Pajaziti" në Podujevë nuk u zhvillua.
Kjo pasi futbollistët e ekipit të parë, por edhe ata të grupmoshës u19, nuk pranuan të paraqiteshin në fushë, përshkak të borxheve të akumuluara ndër vite ndaj tyre.
Klubi në rrjetet zyrtare njoftoi për mos zhvillimin e ndeshjes, duke theksuar se "klubi nuk shantazhohet nga askush".
Kjo ishte ndeshja e parë pas plot 12 vjetësh që nuk u zhvillua në Superligë, pasi njëri prej ekipeve nuk pranoi të dalë në fushë.
Diçka e tillë kishte ndodhur së fundmi në vitin 2014, kur klubi futbollistik Hysi u shua si klub në pjesën e dytë të sezonit.