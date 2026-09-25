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Presidenti serb Alleksandar Vuçiq ka deklaruar se do të japë dorëheqjen nga detyra të dielën, më 27 shtator, pas kthimit nga Nju-Jorku, ku po merr pjesë në sesionin e 81-të të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
Duke folur me gazetarët në Nju-Jork, Vuçiqi tha se do t'i drejtohej publikut rreth orës 20:00 të dielën dhe do të shpjegonte vendimin e tij. Ai kishte njoftuar më parë se do të jepte dorëheqjen pas kthimit nga Shtetet e Bashkuara.
“Do të jap dorëheqjen të dielën në mbrëmje. Mendoj se do të jetë rreth orës tetë të mbrëmjes. Do t’ju informoj, do t’ju telefonoj të gjithëve dhe do të dëgjoni shpjegimin tim dhe gjithçka tjetër”, tha Vuçiqi, sipas RTS.
Pas dorëheqjes, Vuçiqi tha se synon të marrë pjesë në fushatën zgjedhore parlamentare si qytetar i zakonshëm dhe jo si president. Ai pritet të kandidojë për postin e kryeministrit në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të planifikuara për 25 tetor.
I pyetur nga gazetarët në lidhje me Industrinë Serbe të Naftës, Vuçiqi tha se shpreson të dijë më shumë rreth zgjidhjes së çështjes brenda dy deri në tre ditësh, pas bisedimeve me Presidentin rus Vladimir Putin.
“Në ditët në vijim, para se të mbaroj mandatin tim, do të zhvilloj një bisedë me Presidentin Putin, kështu që, ky është lajmi për ju. Ne biseduam këtu, sigurisht, për marrëveshjet e energjisë dhe Industrinë e Naftës së Serbisë, folëm gjithashtu për punën e Hekurudhave Ruse në vendin tonë, për gjithçka”, tha ai.
Njoftimi i tij për dorëheqjen vjen, ndërsa Serbia përgatitet për zgjedhjet parlamentare të 25 tetorit, mes tensioneve të vazhdueshme politike dhe protestave të udhëhequra nga studentët që kanë formësuar peizazhin politik të vendit.