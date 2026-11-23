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Kryetari i Partisë Progresive Serbe (SNS), Aleksandar Vuçiq, ka reaguar ndaj shumicës së Listës Studentore në Kuvendin e Serbisë, duke thënë se nuk ka ndërmend të tërhiqet, ndërsa paralajmëroi se nëse dikush tenton ta arrestojë, do të nisë grevë urie.
Sipas tij, një veprim i tillë do të nxiste reagimin e një numri të madh qytetarësh, duke pretenduar se një milion njerëz do të dilnin në rrugë.
Duke komentuar Listën Studentore, ai tha se “për ta e vetmja gjë e rëndësishme është se si t’i bëjnë keq dikujt që e urrejnë”.
Vuçiq bëri të ditur gjithashtu se kishte marrë një kërcënim me vdekje nga klani i “Vraçarit”.
“E çfarë do të bëni atëherë me një milion njerëz në rrugë, në sekondën kur kjo të ndodhte? Unë nuk jam Marinika (Tepiq) dhe Boshko (Obradoviq), që të bëj shaka duke ngrënë ëmbëlsira në mbrëmje dhe fruta gjatë ditës. Nuk kam asnjë problem. Ata menduan se do të ikja, se do të tërhiqesha”, deklaroi Vuçiq, shkruan gazeta serbe “Blic”. /Klankosova.tv