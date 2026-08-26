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Policia ka intervistuar një person të dyshuar në lidhje me një rast të manipulimit të provave, pas dyshimeve se nga kamerat e sigurisë janë fshirë ose dëmtuar pamjet që mund të lidhen me rastin e një qeni të vrarë pranë strehimores së qenve në Mitrovicë të Veriut.
Sipas të dhënave të Policisë, rasti ka ndodhur në rrugën “Mesut Djekoviq”, më 25 gusht, rreth orës 14:00, transmeton Klankosova.tv.
Policia ka njoftuar se i dyshuari është intervistuar nga autoritetet, ndërsa gjatë veprimeve hetimore është konfiskuar edhe pajisja DVR e kamerave të sigurisë, e cila mund të shërbejë si provë në hetim.
Me urdhër të prokurorit, i dyshuari është liruar dhe rasti do të vazhdojë të trajtohet në procedurë të rregullt.
Ndërkohë, qenin e ngordhur e kishte vërejtur një grua, dhe rastin e kishte paraqitur në polici.
Ndërsa organet e rendit në vendin e ngjarjes kanë gjetur një gëzhojë.
“Ankuesja femër ka raportuar se ka vërejtur një kafshë-qenë të ngordhur që dyshohet se është goditur-qëlluar me armë zjarri. Në vendin e ngjarjes është gjetur dhe konfiskuar një gëzhojë e armës. Është njoftuar prokurori, rasti është duke u hetuar”.