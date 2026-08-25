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Policia e Fierit ka marrë dëshminë paraprake të 45-vjeçarit Florjan Dalladaku për sulmin që u bëri prindërve të tij nga i cili mbeti e vdekur nëna dhe u lëndua rëndë babai.
Burime pranë grupit hetimor thanë për ABC News se 45-vjeçari nuk reagonte normalisht. Po të njëjtat burime thanë se në automjetin tip “Ford” me të cilin po arratisej autori i vrasjes, u gjet një çantë me ilaçe antidepresive të cilat dyshohet se Dalladaku i konsumonte.
Nga ana tjetër, policia thotë se po mbledh dëshmitë e te afërmve te familjes për te kuptuar nëse bashkëshortët Dalladaku kishin më herët konflikte me të birin. Motivi mbetet i paqartë pavarësisht pretendimeve se autori ka probleme shëndetësore.
Në kohën e ngjarjes në banesë ishin vetëm prindërit dhe autori.