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Avokatja Fehime Gashi-Bytyqi ka reaguar pas rastit tragjik në Malishevë, ku Jetlira Furniqi dyshohet se u vra nga bashkëshorti i saj, i cili më pas plagosi edhe veten.
Në emisionin “Kosova Today” në Klan Kosova, Gashi-Bytyqi e ka cilësuar rastin si tejet tronditës, veçanërisht për faktin se viktima ishte shtatzënë.
“Çfarëdo vrasje, qoftë e gruas apo e burrit, privimi nga jeta i dikujt tjetër është diçka e trishtueshme. Mirëpo, në rastet kur privohet nga jeta një nuse e re, si rasti i Jetlirës, me foshnje në bark, është tepër tmerruese”, tha ajo.
Avokatja u ndal edhe te fakti se arma e përdorur në rast, sipas informatave të bëra publike, ishte e pajisur me leje nga institucionet shtetërore.
Sipas saj, rastet e tilla ngrenë pikëpyetje për mënyrën se si verifikohen dhe trajnohen personat që pajisen me armë.