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Vrasjet e grave brenda familjeve vazhdojnë të jenë prezente në shifra shqetësuese në Kosovë.
Vetëm brenda katër ditëve, dy gra dyshohet se u vranë nga bashkëshortët e tyre në Kosovë.
Gazetarja e Klan Kosova, Altiana Zogaj tha se burrat e rritur në sistemin e patriarkatit kanë bindjen e kontrollit mbi gruan dhe se personat e tillë marrin motivim pasi ndodhë një rast paraprak që të veprojnë njëjtë ndaj grave të tyre.
"Këta burra që janë rritur në sistemin e patriarkatit dhe bindjes që kanë kontroll mbi një grua, kur shohin se ndodhi një rast, menjëherë marrin atë motivimin që të vazhdojnë me veprimet e tyre. Ndonëse rasti në Prizren është tjetër pasi kemi të bëjmë me të moshuar dhe nga raportimi që patëm ditën e djeshme, kishin kaluar mbi 50 vite bashkë të martuar dhe për shkak të disa konflikteve të vogla kishte ardhur te dhuna në atë formë që përmes dhunës, përmes forcës duarthatë, pa përdorur asnjë armë, e mbyti bashkëshorten e vet 80-vjeçare", tha Zogaj ndër të tjera.