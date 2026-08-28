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Një 14-vjeçar ka vdekur si pasojë e plagëve të marra nga një goditje me thikë në Prizren.
Rasti ka ndodhur të enjten, rreth orës 23:45, kur Policia është njoftuar për incidentin.
Në vendngjarje kanë dalë ekipet emergjente, të cilat i kanë dhënë ndihmën e parë të miturit dhe e kanë dërguar në Spitalin Rajonal të Prizrenit, raporton Klankosova.tv.
Pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, 14-vjeçari nuk ka arritur t’u mbijetojë plagëve dhe ka humbur jetën, ka bërë të ditur zëdhënësi i Policisë për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyçi për Klankosova.tv.
Pak më larg vendngjarjes, Policia ka identifikuar dhe arrestuar një 17-vjeçar, te i cili është gjetur dhe sekuestruar një thikë, që dyshohet se është përdorur në rast.
Me urdhër të Prokurorit të Shtetit, trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore (IML) për obduksion, ndërsa i dyshuari i mitur është ndaluar për 24 orë. Për shkak të moshës, si viktima dhe i dyshuari nuk kanë pas ndonjë rast të më hershëm të regjistruar në evidencat policore. Rasti mbetet nën hetim", thotë Bytyçi./Klankosova.tv