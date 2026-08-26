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Një vrasje e rëndë ka ndodhur në orët e para të ditës së sotme në një shtëpi në Prizren, ku një burrë dyshohet se ka privuar nga jeta bashkëshorten e tij, raporton Klan Kosova.
Rasti është konfirmuar nga Policia Rajonale e Prizrenit për Klan Kosovën.
Sipas informacioneve të para, viktima është një grua e moshuar, 80-vjeçare, ndërsa i dyshuari është 81-vjeçar.
Rasti tronditës ka ndodhur në shtëpinë e çiftit, ndërsa pas ekzaminimit të vendit të ngjarjes nga hetuesit e policisë, forenzikës dhe ekspertët e mjekësisë ligjore, ka lindur dyshimi për veprën penale “Vrasje e rëndë”.
"Dyshohet se lëndimet e evidentuara në trupin e viktimës janë shkaktuar nga forca duarthatë, pa përdorim të ndonjë arme apo mjeti tjetër." - njoftoi Policia.
Trupi i pajetë është dërguar në IML Prishtinë për ekzaminim mjekoligjor, ndërsa i dyshuari është intervistuar dhe me vendim të Prokurorit të Shtetit është ndaluar për 48 orë. /Klankosova.tv