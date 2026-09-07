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Policia e Klinës u aktivizua të dielën pasdite për një rast të rëndë.
Në fshatin Potërq ishin njoftuar për një zjarr. Sipas informacioneve, një person i kishte vënë flakën krevatit të motrës së tij. Më pas, kishte sulmuar me mjet të fortë edhe të ëmën.
Për rastin janë ndërmarrë veprime nga institucionet përgjegjëse menjëherë.
Ndërkohë, prokurori i rastit ka kërkuar sot paraburgim ndaj të dyshuarit që kreu veprën penale, i cili dyshohet se ka probleme me shëndetin mendor, teksa policia po merret ende me hetimin e rrethanave, në mënyrë që rasti të zbardhet në plotni.
Pas përfundimit të paraburgimit, personat, sikurse kryesi i veprës, që dyshohet se nuk janë në gjendje stabile psikike, orientohen për në Qendrën Rehabilituese dhe Integruese ose në klinika psikiatrike.
Ndiqni detajet e plota në kronikën e bashkangjitur: