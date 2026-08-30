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Problemet në çift dhe xhelozia dyshohet të jenë motivet e ngjarjes së rëndë në Malishevë, ku një 25-vjeçare shtatzënë, Jetlira Foniqi, dyshohet se u privua nga jeta nga bashkëshorti i saj, 26-vjeçari Egzon Bytyqi, më 23 gusht të këtij viti.
Megjithatë, lidhur me këto pretendime, familjarët nuk kanë deklaruar se kanë ditur për probleme mes çiftit, transmeton Klankosova.tv.
Për vrasjen e Jetlirës, në emisionin ‘Shoqet’, gazetarja e Klan Kosova, Arbreshë Uka tha se në pyetje duhet marrë edhe prindërit e Bytyqit, i cili vdiq tri ditë më parë, si pasojë e plagëve të cilat dyshohet se i vetëshkaktoi nga arma e zjarrit.
“Shteti duhet me e kry punën. Cila është puna? Duhet me dhënë përgjegjësi edhe prindërit e këtij djali, nëse kanë qenë dëshmitarë të dhunës së djalit ndaj gruas, ndaj nuses së tyre, dhe e kanë normalizuar, dhe nëse nusja nuk e ka pasur guximin, që unë nuk e gjykoj atë viktimë e as viktima të tjera. Mendoj që familja e të dyshuarit i ka shumë të qarta rrethanat se çka kanë pasur ata”, u shpreh Uka.