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Ushtruesi i Detyrës së Kryeprokurorit të Prokurorisë Speciale, Dren Paca, konfirmoi të mërkurën se edhe gjyqtarët e policët, që dyshohet se nuk kryen detyrat e tyre në rastin e Arlinda Zekajt, janë tash nën llupen e tyre.
Lëndët e tjera, që lidhen me vrasjen e 49-vjeçares nga i dyshuari, kunati i saj, i ka Themelorja në Prishtinë, raporton Klan Kosova.
E aty ku këto raste ishin më parë, shkoi të mërkurën kryeprokurori i shtetit, Zejullah Gashi.
U tha se u kërkoi seriozitet prokurorëve në Pejë, sidomos te rastet e dhunës në familje.
Kah Peja i ra edhe kryeparlamentarja Albulena Haxhiu, e cila e shoqëruar nga bashkëpartiakët e saj shkoi në Radavc në vizitë te familja e Arlindës, e cila u vra në Vitomiricë, mbrëmjen e 25 tetorit.
I dyshuar për vrasje, kunati Albert Sylaj dhe ish-burri Jetoni ndodhen në paraburgim, teksa prokuroria po i merr në pyetje tash edhe familjarët e dyshes.
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