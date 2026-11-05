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Aktivistet nga Kolektivi për Mendim dhe Veprim Feminist kanë vazhduar protestën e tyre duke kërkuar takim me kryeprokurorin e shtetit, Zejnulla Gashi, lidhur me rastin e vrasjes së Arlinda Zekajt.
Fillimisht, protestuesve u ishte komunikuar nga zyrtarët policorë dhe zyra e kryeprokurorit se në takim do të mund të hynin vetëm pesë përfaqësues të tyre, raporton Ekonomia Online.
Megjithatë, pas kërkesës së aktivisteve, kryeprokurori pranoi të priste shumicën e protestuesve në zyrën e tij.
Më pas, aktivistet u drejtuan për në takim me kryeprokurorin, ku pritet të përcjellin kërkesat e tyre për drejtësi, përgjegjësi dhe trajtim institucional të rastit.
Protesta vjen në kuadër të kërkesës së vazhdueshme të aktivisteve për zbardhjen e rastit dhe mbrojtjen e grave nga dhuna. /EO