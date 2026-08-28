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Një 17-vjeçar është arrestuar si i dyshuar për vdekjen e 14-vjeçarit, i cili mbrëmë u ther me thikë në Prizren.
Policia ka njoftuar se i dyshuari është identifikuar dhe arrestuar pak më larg vendit të ngjarjes.
Gjatë kontrollit, atij i është gjetur dhe sekuestruar një thikë, e cila dyshohet se është përdorur në rast.
I dyshuari është ndaluar për 24 orë me urdhër të Prokurorit të Shtetit, ndërsa trupi i 14-vjeçarit është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion. Rasti po hetohet nga Sektori Rajonal i Hetimeve në Prizren./Klankosova.tv
https://klankosova.tv/vrasje-ne-prizren-vdes-nje-14-vjecar-pas-therjes-me-thike