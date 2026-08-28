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KUJDES: PAMJET MUND TË JENË TË RËNDA PËR KATEGORI TË NDRYSHME
Fillimisht vetë e shtrëngon në fyt e menjëherë tjetri e godet. Pas kësaj, pamjet e siguruara nga Klan Kosova, tregojnë se ai që fillimisht u sulmua e nxori edhe thikën.
Me të dyshohet se 17-vjeçi E.H e goditi për vdekje 14-vjeçarin O.P., pak para mesnatës të së enjtes në rrugën “Shotë Galica” në Prizren.
Për plagët që mori, fillimisht ndihma e parë iu dha në vendin e ngjarjes, e më pas u transferua në spitalin e Prizrenit.
Në spital arritën shpejt edhe policia, të cilët kapën të dyshuarin.
Për këtë është caktuar masa e ndalimit për 24 orë. Sipas organeve të rendit, ky ka zgjedhur të mbrohet në heshtje ndaj nuk është identifikuar ende motivi.
Sipas Shaqiri Bytyqit, zëdhënës i Policisë në Prizren, asnjëri nga të dy më herët nuk kanë qenë të përfshirë në këso raste.
Jozyrtarisht Klani ka mësuar se i dyshuari punonte në një lokal gastronomie jo larg nga vendi ku ndodhi incidenti.