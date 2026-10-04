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Organizatori i protestave “Jo në emrin tim”, Çlirim Haziri, ka ftuar qytetarët të mblidhen sërish sonte, nga ora 19:00, në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë, në ditën e 19-të të protestës.
Përmes një postimi, Haziri ka përsëritur kërkesën për votimin e ndryshimeve në Ligjin për Dhomat e Specializuara.
“Nuk lodhemi. Nuk ndalemi. Kërkesa jonë është e qartë: VOTOJENI LIGJIN!”, ka shkruar ai.
Haziri e ka përmbyllur ftesën me mesazhin: “Për UÇK-në. Për drejtësi. Shihemi në shesh!”. /Klankosova.tv