Lajmet e fundit
Kuvendi i Kosovës ka miratuar në parim Projektligjin për Byronë Shtetërore për Verifikimin dhe Konfiskimin e Pasurisë së Pajustifikueshme.
Projektligji ka marrë 81 vota për, ndërsa nuk pati asnjë votë kundër dhe asnjë abstenim.
“Kërkohet nga Komisioni Legjislativ, që në cilësinë e komisionit përgjegjës raportues dhe komisionet e përhershme, ta shqyrtojnë projektligjin dhe Kuvendit t’ia paraqesin raportet me rekomandime”, tha kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu.
Ndryshe, Rrustem Mustafa ishte i vetmi nga PDK-ja që votoi pro këtij Projektligji. /Klankosova.tv