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Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka deklaruar se Kosova po kalon nëpër një moment të rëndësishëm politik.
Në konferencën e përbashkët për media me kryeministrin Albin Kurti, Von der Leyen tha se Bashkimi Evropian ka mbështetur Kosovën në rindërtim, zhvillim ekonomik, reforma dhe në themelimin e institucioneve moderne e demokratike.
Duke folur për aktgjykimin e Dhomave të Specializuara në Hagë ndaj ish-krerëve të UÇK-së, ajo tha se vendimi ka shkaktuar emocione të fuqishme në Kosovë.
“E çmoj angazhimin tuaj të matur. Aktgjykimi është dhënë nga një institucion i pavarur gjyqësor dhe mandati i tij duhet të respektohet”, deklaroi von der Leyen, njofton Klankosova.tv.
Ajo theksoi se rezistenca e Kosovës nuk ka qenë pjesë e gjykimit.
“Rezistenca e Kosovës nuk ka qenë në gjykim.”, tha ajo.
Von der Leyen vuri theks të veçantë te stabiliteti institucional i Kosovës, duke theksuar rëndësinë e funksionalizimit të Kuvendit dhe Qeverisë.
Ajo tha se po sheh mundësi që partitë politike të zhvillojnë dialog, duke e konsideruar këtë të rëndësishëm për tejkalimin e situatës politike në vend.
Presidentja e Komisionit Evropian përsëriti mbështetjen e Bashkimit Evropian për Kosovën, duke theksuar rëndësinë e reformave, zhvillimit ekonomik dhe forcimit të institucioneve demokratike.