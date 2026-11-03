Lajmet e fundit
Që nga mbyllja e Ngushticës së Hormuzit, importet e lëndëve djegëse fosile i kanë kushtuar Evropës 127 miliardë euro shtesë, pa siguruar asnjë njësi shtesë energjie.
“Njëqind e njëzet e shtatë miliardë euro, vetëm për shkak të mbylljes së Ngushticës së Hormuzit".
Këtë e theksoi Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, gjatë fjalës së saj në Samitin “WinWin” në Bruksel, kushtuar ndërmarrjeve të reja (startups).
“Kur importojmë naftë dhe gaz, rrezikojmë të importojmë gjithashtu goditjet dhe krizat që vijnë bashkë me to,” vërejti von der Leyen, transmeton Klankosova.tv.
“Tranzicioni drejt energjisë së pastër nënkupton, nga njëra anë, mbrojtjen e klimës sonë, por nga ana tjetër, ka të bëjë edhe me konkurrueshmërinë dhe pavarësinë e Evropës,” theksoi von der Leyen. Presidentja e Komisionit vuri në dukje se “edhe këtë vit kemi parë pasojat shkatërruese të ndryshimeve klimatike: thatësira, zjarre dhe përmbytje”, si dhe “koston e varësisë sonë nga importet e lëndëve djegëse fosile”. “Rruga jonë është e qartë: deri në vitin 2050 do të bëhemi kontinenti i parë neutral ndaj klimës,” shpjegoi ajo, duke shtuar se “kemi hedhur një hap të rëndësishëm drejt këtij qëllimi përmes marrëveshjes për objektivin klimatik të vitit 2040. Jemi zotuar të ulim emetimet evropiane me 90% deri në vitin 2040”
Më pas, von der Leyen theksoi se “që nga viti 2021, në Bashkimin Evropian janë investuar më shumë se 1 200 miliardë euro në aktivitete të qëndrueshme”, duke nënvizuar se “këto janë investime që kërkojnë siguri afatgjatë”.