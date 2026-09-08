Lajmet e fundit
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, tha të martën se imazhet e pjesëmarrjes së madhe në funeralin e kriminelit të dënuar të luftës, Ratko Mladiq, ishin "tronditëse" dhe shtoi se ato mund të minojnë planet e Serbisë për anëtarësim në BE.
"Imazhet nga funerali i Ratko Mladiqit dje në Beograd ishin tronditëse", shkroi von der Leyen në X, në komentet që u mbështetën edhe nga Presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa, transmeton Klankosova.tv.
"Elementet e mbështetjes zyrtare dhe prania e disa zyrtarëve të lartë serbë në funeral janë thellësisht për të ardhur keq. Ato tregojnë një dështim për t'u përballur me një kapitull të errët në historinë e kohëve të fundit të Evropës dhe bien ndesh me vlerat që mbështesin rrugën e Serbisë drejt Bashkimit Evropian", shtoi von der Leyen, shkruan Reuters, transmeton Klankosova.tv.