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Një 25-vjeçar është vënë në pranga nga policia në Tiranë. Arrestimi i tij ka ardhur pasi ka vjedhur me dhunë një portofol në një banesë në rrugën “Hoxha Tasim”. Gjatë vjedhjes, mësohet se të miturit i ka shkaktuar dëmtime.
25-vjeçari është vënë në pranga për veprën penale “Vjedhja me dhunë”. Gjithashtu u proceduan penalisht edhe dy persona të tjerë pasi policia ka shkuar për kontroll në banesën e të riut dhe babai e motra e tij kanë kundërshtuar policinë, shkruan Euronews.al, transmeton klankosova.tv.
“Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë/ Në lidhje me një video të publikuar në rrjetet sociale, në të cilën pretendohet se shërbimet e Policisë kanë ndërhyrë gjatë natës në banesën e një familjeje, sqarojmë se:
Më datë 20.10.2026, një shtetas i mitur, 17 vjeç, ka kallëzuar se, në rrugën “Hoxha Tasim”, një shtetas i panjohur, nën kërcënimin e një mjeti prerës(thikë), i kishte vjedhur me dhunë portofolin, duke i shkaktuar dëmtime trupore.
Si rezultat i veprimeve të shpejta hetimore, shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 1 kanë bërë të mundur identifikimin dhe ndalimin, mbrëmjen e datës 22.10.2026, të shtetasit F. M., 25 vjeç, për veprën penale “Vjedhja me dhunë”.
Në vijim të veprimeve procedurale, shërbimet e Policisë kanë kryer kontrollin e banesës së këtij shtetasi.
Në kohën kur shërbimet e Policisë do të kryenin kontrollin e banesës, babai dhe motra e 25-vjeçarit kanë kundërshtuar punonjësit e Policisë, me qëllim pengimin e tyre në ushtrimin e kontrollit të banesës.
Në vijim të veprimeve, u proceduan penalisht në gjendje të lirë shtetasit F. M. dhe M. M., për veprat penale “Pengimi i zbulimit të së vërtetës” dhe “Kundërshtimi i punonjësit të policisë së rendit publik”. njofton policia.