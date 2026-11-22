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Dy persona janë arrestuar nga Policia e Shqipërisë, pasi dyshohet se janë autorët e vjedhjes së një banese në Durrës.
Sipas njoftimit të policisë, në pranga kanë rënë A. R., 51 vjeç dhe S. L., 24 vjeçe, të cilët, në bashkëpunim me njëri-tjetrin, kanë arritur të marrin rreth 22 mijë 000 euro, 800 mijë lekë, ora dore të markave të shtrenjta, bizhuteri të ndryshme, parfume, çanta të markave të shtrenjta dhe sende të tjera me vlerë nga banesa e shtetasit A. G.
Në njoftim thuhet se nga hetimet rezulton se shtetasi A. R. i ka çuar sendet e vjedhura në banesën e shtetases S. L., në Lushnjë, e cila kishte dijeni për vjedhjen dhe ka bashkëpunuar me këtë shtetas për realizimin e saj.
“Gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e kësaj shtetaseje, janë gjetur dhe sekuestruar, në cilësinë e provës materiale, një pjesë e sendeve të vjedhura. Ndërsa në banesën e shtetasit A. R. janë gjetur dhe sekuestruar mjetet me të cilat ka kryer vjedhjen, maska, çelësa dhe veshjet e përdorura gjatë kryerjes së saj. Në bashkëpunim me Prokurorinë vijon puna për gjetjen e pjesës tjetër të sendeve dhe parave të vjedhura në banesën e shtetasit A. G., si dhe për dokumentimin me prova ligjore të vjedhjeve të tjera që dyshohet se janë kryer nga këta shtetas.”, thuhet në njoftim.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme hetimore, për veprën penale “Vjedhja”, e kryer në bashkëpunim.