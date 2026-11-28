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Qyteti i Pavarësisë u gjallërua gjatë ceremonisë solemne të ngritjes së flamurit kombëtar, ceremoni në të cilën morën pjesë kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, presidentja Justina Shiroka Pula, dhe homologët e tyre Edi Rama e Bajram Begaj, sikurse edhe kryetari i Kuvendit të Shqipërisë, Niko Peleshi, raporton Klankosova.tv.
Por, vetëm pak orë pas përfundimit të ceremonisë, atmosfera në qytet ndryshoi dukshëm.
Rrugët dhe sheshet e Vlorës u qetësuan, ndërsa numri i qytetarëve dhe vizitorëve ishte shumë i vogël. Edhe atmosfera festive nuk ishte më e pranishme në të njëjtën shkallë, me qytetin që nuk dallohej shumë nga ditët e zakonshme.
Përveç disa vizitorëve dhe flamujve kombëtarë, Vlora dukej e qetë, larg gjallërisë që kishte gjatë ceremonisë së përvjetorit të Pavarësisë.
Shihni pamjet më poshtë: