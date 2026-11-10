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Sonte në emisionin Rubikon, mysafire do të jetë Vlora Çitaku, e cila vjen në një intervistë ekskluzive në cilësinë e ushtrueses së detyrës së kryetares së Partisë Demokratike të Kosovës.
- Çka po ndodh me Ligjin për Specialen dhe kur pritet të procedohet në Kuvend?
- Çfarë roli mund të ketë Grupi Punues për Apelin?
- Si e vlerëson PDK-ja muajin e parë të Justina Shiroka-Pulës në krye të Presidencës?
- Kush pritet ta marrë drejtimin e Partisë Demokratike të Kosovës?
Këto dhe të tjera, sonte me fillim nga ora 20:45, në Klan Kosova.