Lajmet e fundit
Vjeshta nuk sjell vetëm ndryshimin e temperaturave, por edhe një periudhë reflektimi dhe ndryshimesh për shenjat e zodiakut.
Astrologia Antigona Kotorri ka treguar në “Weekend” se kjo vjeshtë do të jetë një lloj “afati i fundit” për të mbyllur gjërat që nuk u shërbejnë më dhe për të bërë zgjedhje të reja.
Sipas saj, disa shenja do ta kenë fokusin te dashuria, të tjera te puna, paratë apo marrëdhëniet.
Me planetët retro që pritet të ndikojnë gjatë vjeshtës, çfarë i pret secilën prej shenjave të zodiakut?
Zbuloni përmes videos: