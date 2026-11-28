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Kosova sot do të përfshihet nga moti i vranët dhe reshjet atmosferike, të cilat gjatë ditës pritet të shndërrohen gradualisht në borë, si pasojë e depërtimit të masave të ftohta ajrore nga Siberia.
Fillimisht, vendi do të jetë nën ndikimin e reshjeve të shiut, ndërsa gjatë orëve në vijim pritet ndryshimi i tyre në reshje bore, fillimisht në disa zona e më pas në pjesën tjetër të territorit. Bora pritet të mbizotërojë në të gjithë vendin pas mesnatës.
Sipas parashikimeve meteorologjike, era do të fryjë nga veriu dhe verilindja, lokalisht me intensitet të fortë, me shpejtësi nga 15 deri në 40 kilometra në orë.
Temperaturat do të shënojnë rënie të ndjeshme. Minimalet do të lëvizin nga 1 deri në 5 gradë Celsius, ndërsa maksimalet nga 3 deri në 6 gradë Celsius.