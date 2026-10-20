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Një rast i vjedhjes së rëndë është raportuar në fshatin Zherevnicë të Zveçanit, ku persona të panjohur dyshohet se kanë hyrë në një shtëpi dhe kanë vjedhur para të gatshme dhe dy unaza.
Sipas raportit policor, rastin e ka denoncuar një qytetar, i cili ka raportuar se persona të panjohur kanë depërtuar në shtëpinë e tij, prej nga kanë marrë paratë dhe stolitë, transmeton klankosova.tv.
Rasti ka ndodhur në periudhën 18-19 tetor, ndërsa pas intervistimit të ankuesit, me vendim të prokurorit, është iniciuar rast për veprën penale “Vjedhje e rëndë”.