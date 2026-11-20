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Elisabeta Mataj, ish-drejtoresha e filialit të Postës Shqiptare në Durrës, ka kërkuar zëvëndësim mase sigurie në Gjykatën e Durrësit, për rastin e pensioneve
Ajo dyshohet si e përfshirë në vjedhjen e gati 700 mijë eurove, fonde që duhet të shkonin për pensione dhe ndihmë sociale.
Burime pranë SPAK bënë me dije se përveç veprës penale të "vjedhjes duke shpërdoruar detyrën" është shtuar edhe ajo e "grupit të strukturuar kriminal", raporton A2CNN, transmeton Klankosova.tv
Dosja ndaj ish-drejtoreshës, Mataj, ish-shefes së financës Valbona Duni dhe ish-arkëtares, Paola Dana, u përcoll në SPAK nga Prokuroria e Durrësit, e cila shpalli moskompetencë për hetimin e rastit.
Pas gati 5 muajsh hetim, hetuesit ngritën dyshime për ekzistencën e një grupi kriminal dhe të një skeme vjedhjeje të shtrirë në kohë.
Sipas tyre, shuma e parave të vjedhura mund të jetë më e madhe se 700 mijë euro të “avulluara” në prill-maj 2026.
Zgjerimi i hetimit, mund të kërkojë verifikimin edhe të veprimeve të paraardhëses së Matajt, ish-drejtoreshës, Etleva Budini, aktualisht deputete e Kuvendit të Republikës.
Të dyshuarit Mataj, Duni dhe Dani janë duke u hetuar nën masën e sigurisë “arrest në shtëpi”.
Në ditët në vijim, ato pritet të dalin para Gjykatës së Posaçme për verifikimin e kësaj mase. /Klankosova.tv