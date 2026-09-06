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Një vizitë e zakonshme në një kopsht zoologjik ku fëmijët mund të prekin kafshët ka përfunduar tragjikisht për një vajzë 3-vjeçare në Australi.
Fëmija u infektua me një bakter të zorrëve dhe, pas gjashtë javësh trajtim në kujdes intensiv, humbi jetën.
Vajza u trajtua në repartin e kujdesit intensiv të Monash Children’s Hospital në Melbourne, por mjekët nuk arritën ta shpëtonin.
Prindërit e saj konfirmuan vdekjen përmes një deklarate publike: “Kemi humbur vajzën tonë të dashur”, shkruan Bild, përcjell Klankosova.tv.
Fëmija vuante nga sindroma hemolitiko-uremike (HUS), një sëmundje e rëndë që mund të shkaktohet nga disa lloje të bakterit E. coli.
Bakteret gjenden edhe në zorrët e kafshëve të fermave dhe mund të shkaktojnë komplikime të rënda, përfshirë dështimin e veshkave dhe dëmtime të trurit.
Ekspertët theksojnë rëndësinë e larjes së duarve pas kontaktit me kafshët, veçanërisht tek fëmijët. Bakteret mund të përhapen përmes feçeve të kafshëve.
HUS prek kryesisht fëmijët e vegjël dhe në fillim mund të ngatërrohet me një infeksion të zakonshëm të stomakut, me diarre dhe dhimbje barku.
Diarreja me gjak, dobësia e madhe, lodhja e pazakontë dhe urinimi i pakët janë ndër shenjat alarmuese.