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Shefi i CIA-s, John Ratcliffe, thuhet se ka qëndruar në Moskë të martën.
Analisti Lutfi Bilalli, në emisionin "Kosova Today", ka komentuar vizitën e raportuar të shefit të CIA-s në kryeqytetin rus, duke thënë se në këtë vizitë besohet se është folur lidhur me informacionin që besohet se ka shërbimi sekret amerikan se Rusia po përgatitet të sulmojë një shtet anëtar të NATO-s.
"Në esencë të gjithë godasin në atë që rreth Ukrainës është biseduar dhe rreth rrezikut të goditjes së ndonjë shteti të NATO-s, a flitet për vendet baltike për Poloninë... Deshifrimi i kësaj nuk mund të bëhet sot...", tha ai.
Në anën tjetër, profesori universitar, Melazim Koci tha se shefi i CIA-s besohet se i dërgoi sinjalin e fundit Moskës se nëse Rusia do të ndërmarrë një veprim të tillë, NATO do t'i përgjigjet me luftë.
"Sot Wall Street Journal dhe Politico kanë raportuar gjëra dramatike kisha për të thënë. Ato thonë se CIA ka dëshmi, ka informacione kredibile që Rusia është duke përgatitur një sulm ndaj një vendi anëtar i NATO-s, apostrofohen para së gjithash vendet baltike, por nuk përjashtohet as Polonia dhe Britania e Madhe. Wall Street Journal pohon se John Ratcliffe, shef i CIA-s, i ka dorëzuar praktikisht sinjalin e fundit Moskës që nëse preket një vend i NATO-s, praktikisht NATO nuk do ketë rrugë tjetër përpos se t'i përgjigjet Rusisë me luftë. Nëse sulmohet një vend i NATO-s dhe nuk do ketë reagim, ai do thotë fundi i Aleancës", tha Koci.