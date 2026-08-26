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Shefi i CIA-s, John Ratcliffe thuhet se ka qëndruar në Moskë të martën.
Gazetari Misha Pumo, në emisionin “Kosova Today”, tha se nuk mund të gjykohet ende se çfarë u bisedua në takimet e shefit të CIA-s me zyrtarë rusë, transmeton Klankosova.tv.
Ai shtoi se gjithçka është mbajtur sekrete, teksa tha se Ratcliffe raportohet të ketë qëndruar rreth 4 orë në kryeqytetin rus.
“Çka u fol e me kë u fol, nuk u bë e ditur, por thuhet se vizita e tij nuk është miqësore, por pune”, tha Pumo në Klan Kosova.