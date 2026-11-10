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Deputeti i Aleancës, Burim Ramadani, njëherësh anëtar i Komisionit Parlamentar për Siguri, ka kërkuar përgjegjësi nga ana e institucioneve për hyrjen në Kosovë të një grupi serbësh, që u tha se janë nga Lista Studentore.
Një veprim të tillë, ai e ka cilësuar si provokim të rëndë Serbisë, derisa nga institucionet e vendit është kërkuar që të qartësohet se si hynë ata në Kosovë.
“Pavarësisht nëse janë nga Lista e Studentëve, e Vuçiqit, Daçiqit, Vulinit apo dreqit e të birit, politikanët e Serbisë nuk guxon të lejohet të futen në Kosovë për të nxitur e provokuar, fyer e odenduar shtetin e Kosovës.”, ka shkruar Ramadani.
Ai ka thënë se është mirë që sot Komisioni Parlamentar për Siguri vendosi t’i kërkojë informatë me shkrim ministrit të Punëve të Brendshme rreth kësaj vizite.
“Si anëtar i këtij Komisioni, besoj që saktësia në këtë informim duhet të jetë e plotë! Llogaridhënia e qeverisë është e domosdoshme!”, ka thënë ai. /Klankosova.tv