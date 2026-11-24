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Komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Bashkim Jashari, ka pritur në takim Presidenten e Kosovës njëherësh Komandanten Supreme të FSK-së, Justina Shiroka-Pula.
Gjatë takimit, Jashari e ka njoftuar presidenten për të arriturat e FSK-së, procesin e zhvillimit dhe avancimit të saj, si dhe progresin në ngritjen e kapaciteteve profesionale dhe operacionale, transmeton Klankosova.tv.
Presidentes Shiroka-Pula i është prezantuar një përmbledhje e procesit të transformimit të FSK-së, modernizimit, ngritjes së kapaciteteve ushtarake dhe vizionit për zhvillimin e mëtejmë të saj.
Sipas njoftimit të FSK-së, Jashari e ka falënderuar presidenten për vizitën dhe interesimin për zhvillimin e Forcës, duke ritheksuar përkushtimin e FSK-së në përmbushjen e misionit dhe detyrave kushtetuese në shërbim të vendit dhe qytetarëve.