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Kryeministri i vendit, Albin Kurti ka folur për vizitën e Jakup Krasniqit në Kosovë.
Në një deklarim për media para nisjes së seancës së Kuvendit, Kurti ka thënë se situata është jashtëzakonisht e dhimbshme, duke shtuar se në këto momente bashkëndjejnë me dhimbjen dhe vuajtjen e familjes së Krasniqit.
“Është jashtëzakonisht e dhimbshme situata e rëndë në familjen e ish-kryekuvendarit, Jakup Krasniqi dhe në këto momente të vështira natyrisht që të gjithë bashkëndjejmë me vuajtjen edhe dhimbjen dhe urojmë që gjithçka të shkojë sa më mirë që është e mundur në një situatë kur ai u dënua me 25 vjet burg me gjithë ato pasaktësi historike e faktike padyshim që të gjithë jemi pranë familjës Krasniqi”, ka thënë Kurti.