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Me ardhjen e dimrit dhe ditëve më të shkurtra, çështja e vitaminës D dhe rolit të saj në ruajtjen e shëndetit po ngrihet përsëri. "Vitamina D ndihmon në thithjen e kalciumit dhe fosforit, gjë që e bën atë thelbësore për shëndetin e kockave dhe muskujve", shpjegon nutricionistja Katie Sanders e Doctify.
"Ajo gjithashtu luan një rol të rëndësishëm në funksionimin e sistemit imunitar", shton ajo, sipas The Independent.
Burimi kryesor i vitaminës D është rrezet e diellit direkte, prandaj quhet "vitamina e diellit".
"Gjatë pranverës dhe verës, trupi zakonisht mund të prodhojë mjaftueshëm vitaminë D nëse kalojmë kohë jashtë rregullisht. Megjithatë, për shkak të ekspozimit më të vogël ndaj rrezeve UV dhe rrezeve të diellit në muajt e dimrit, nivelet e vitaminës në trup kanë tendencë të bien", thotë Sanders, transmeton Klankosova.tv.
Sipas informacionit nga Shërbimi Kombëtar Shëndetësor Britanik (NHS), një mungesë e këtij lëndë ushqyese mund të shkaktojë deformime të kockave si rakitizmi tek fëmijët dhe dhimbje kockash për shkak të osteomalacisë tek të rriturit.
Shumë ushqime paraqiten si burime të pasura të vitaminës D, por a mund të jetë e mjaftueshme vetëm dieta gjatë muajve më të errët? Sanders shpjegon se çfarë duhet të presim realisht.
Sa vitaminë D na duhet çdo ditë?
"Rekomandimi zyrtar i NHS për fëmijët mbi një vjeç dhe të rriturit është 10 mikrogramë vitaminë D në ditë", thotë Sanders. Ky rekomandim përfshin gjithashtu gratë shtatzëna, nënat që ushqejnë me gji dhe ato që janë në rrezik të mungesës së vitaminës D. "Për foshnjat nën një vjeç, rekomandimi është tetë e gjysmë deri në 10 mikrogramë", shton ai.
Cilat ushqime përmbajnë vitaminë D?
Filetoja e salmonit është një nga burimet më të pasura natyrore të vitaminës D. Sipas Fondacionit Britanik të Zemrës, 100 gramë salmon i zier në avull përmban rreth 9.3 mikrogramë. Sanders vëren se ngrënia e peshkut me vaj disa herë në javë është e dobishme për shëndetin e zemrës.
Një tjetër peshk me vaj i pasur me vitaminë D që Sanders rekomandon është skumbri. Sipas Fondacionit Britanik të Zemrës, 100 gramë skumbri i pjekur në skarë përmban mesatarisht 8.5 mikrogramë vitaminë D. Skumbri i konservuar është një alternativë e mirë dhe më e përballueshme. Për një vakt të ekuilibruar, Sanders sugjeron ta ndani pjatën tuaj në tre pjesë.